Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Barzani, Bir Daha Böyle Olaya İzin Vermeyeceklerini Söyledi (1)

Çavuşoğlu: Barzani, Bir Daha Böyle Olaya İzin Vermeyeceklerini Söyledi (1)

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik çok başarılı operasyonlar yaptığını belirterek, "Bundan rahatsız olmaya başladılar, iyice köşeye sıkıştılar.

Çavuşoğlu: Barzani, Bir Daha Böyle Olaya İzin Vermeyeceklerini Söyledi (1), System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik çok başarılı operasyonlar yaptığını belirterek, "Bundan rahatsız olmaya başladılar, iyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler var. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler" dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:31 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Kuvvetleri, Irak, PKK, Güncel
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