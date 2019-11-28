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Çavuşoğlu-Barzani ortak basın toplantısı

7 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar ve Irak'ın başka bölgelerindeki varlığını onaylamadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu-Barzani ortak basın toplantısı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar ve Irak'ın başka bölgelerindeki varlığını onaylamadıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile IKBY Başbakanı Barzani, Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Barzani, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığı hakkındaki soruyu yanıtlarken, Sincar'ı şu anda IKBY'nin değil, Irak güvenlik güçlerinin kontrol ettiğini söyledi.

Barzani, "Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Mesut Barzani, Sincar Dağı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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