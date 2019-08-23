Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Basil ortak basın toplantısı (1)
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Çavuşoğlu - Basil ortak basın toplantısı (1)

1 saat önce

Resmi ziyaret amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Cibran Basil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Resmi ziyaret amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Cibran Basil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:59 Kaynak: AA
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