Çavuşoğlu - Basil ortak basın toplantısı (1)
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Resmi ziyaret amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Cibran Basil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:59 Kaynak: AA
Resmi ziyaret amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Cibran Basil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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