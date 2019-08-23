Çavuşoğlu - Basil ortak basın toplantısı (2)
1 saat önce
Resmi ziyaret amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Cibran Basil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:34 Kaynak: AA
Resmi ziyaret amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Cibran Basil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bit fırsat" olarak görüyor Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi PMT-76 platform makineli tüfeğinin prototipi tamamlandı