Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Basın Mensuplarına Açıklamalarda Bulundu (2)

Çavuşoğlu, Basın Mensuplarına Açıklamalarda Bulundu (2)

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:58 Kaynak: AA

Washington, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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