Çavuşoğlu, Basın Mensuplarına Açıklamalarda Bulundu (2)
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:58 Kaynak: AA
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