Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Başından beri kardeş Sudan'ın barışı, huzuru ve istikrarı yönünde tavır sergiledik"
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Çavuşoğlu: "Başından beri kardeş Sudan'ın barışı, huzuru ve istikrarı yönünde tavır sergiledik"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Çavuşoğlu ve Ankourau'nın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Çavuşoğlu ve Ankourau'nın tokalaşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -2-
Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Nijer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:57 Kaynak: AA
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