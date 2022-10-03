Çavuşoğlu başkanlığındaki Heyet, El-Meşri ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu başkanlığındaki Heyet, El-Meşri ile görüştü

03.10.2022 20:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Heyet, Libya'nın başkenti Trablus'ta Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Heyet, Libya'nın başkenti Trablus'ta Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığınca ziyarete dair yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın 3 Ekim 2022 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denilmişti.


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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Tripoli, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu başkanlığındaki Heyet, El-Meşri ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu başkanlığındaki Heyet, El-Meşri ile görüştü - Son Dakika
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