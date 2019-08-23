Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Bassil ortak basın toplantısı
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Çavuşoğlu-Bassil ortak basın toplantısı

27 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi.

Çavuşoğlu-Bassil ortak basın toplantısı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan ziyareti kapsamında başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj gemileriyle çalışmalar yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, hem kendi kıta sahanlığında hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ruhsat verdiği alanlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için faaliyetler yürüttüklerine işaret etti.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarının altını çizerek, "Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur." ifadesini kullandı.

Suriyelilerin Suriye'ye dönüş sürecine de değinen Çavuşoğlu, bu insanların geri dönüş konusunda duydukları endişelere işaret etti.

Çavuşoğlu, Suriye'ye dönenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında uluslararası toplumun daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Suriyelilerin Suriye'ye dönerken neler yapılması gerektiği konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile birlikte bir ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da buraya davet edebiliriz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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