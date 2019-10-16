Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Batının bu terör örgütlerine karşı ikircikli tavrını da gayet iyi biliyoruz"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Batının bu terör örgütlerine karşı ikircikli tavrını da gayet iyi biliyoruz'

Çavuşoğlu: "Batının bu terör örgütlerine karşı ikircikli tavrını da gayet iyi biliyoruz"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. (3)

Çavuşoğlu: Batının bu terör örgütlerine karşı ikircikli tavrını da gayet iyi biliyoruz

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:11 Kaynak: AA
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