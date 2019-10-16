Çavuşoğlu: "Batının bu terör örgütlerine karşı ikircikli tavrını da gayet iyi biliyoruz"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:11 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Söz konusu yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi