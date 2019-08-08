Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar.
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Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar.

21 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz
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