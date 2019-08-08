Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar.
21 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:28 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, 11. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk görüntüler Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu