Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye...
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Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye...

34 dakika önce

Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir."

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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