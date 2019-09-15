Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye...
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Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:10 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir."
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