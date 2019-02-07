Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Bazı Ülkelerin İdlib'de Radikal Gruplara Para Vererek Bunları İdlib Mutabakatını İhlal...

Çavuşoğlu, Bazı Ülkelerin İdlib'de Radikal Gruplara Para Vererek Bunları İdlib Mutabakatını İhlal...

1 saat önce

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin İdlib'de radikal gruplara para vererek bunları İdlib mutabakatını ihlal etmeye teşvik ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Bazı Ülkelerin İdlib'de Radikal Gruplara Para Vererek Bunları İdlib Mutabakatını İhlal..., System.String[]
Çavuşoğlu, bazı ülkelerin İdlib'de radikal gruplara para vererek bunları İdlib mutabakatını ihlal etmeye teşvik ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:17 Kaynak: AA

İdlib, Güncel
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