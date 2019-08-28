Çavuşoğlu, belarus'ta temaslarda bulunuyor

Başkent Minsk'te bulunan Çavuşoğlu, Kahraman Şehir Anıtı'na çelenk koyma töreninden sonra Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi. Sonrasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, buradan yine mevkidaşı Makei ile birlikte heyetler arası görüşmeye geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun Kahraman Şehir Anıtı'ndaki çelenk koyma törenine katılması

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Çavuşoğlu'nun Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabulü

-Çavuşoğlu-Makei ikili görüşmesi

-Heyetler arası görüşmeye geçilmesi