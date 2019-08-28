Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, belarus'ta temaslarda bulunuyor
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Çavuşoğlu, belarus'ta temaslarda bulunuyor

38 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te temaslarda bulunuyor.

Çavuşoğlu, belarus'ta temaslarda bulunuyor, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te temaslarda bulunuyor.

Başkent Minsk'te bulunan Çavuşoğlu, Kahraman Şehir Anıtı'na çelenk koyma töreninden sonra Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi. Sonrasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, buradan yine mevkidaşı Makei ile birlikte heyetler arası görüşmeye geçti.


Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:59 Kaynak: DHA
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