Çavuşoğlu, belarus'ta temaslarda bulunuyor
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Çavuşoğlu, Belarus'ta temaslarda bulunuyorBelarus, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te temaslarda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:59 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Belarus
'ta temaslarda bulunuyor
Belarus, (DHA
)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Belarus'un başkenti Minsk'te temaslarda bulunuyor.
Başkent Minsk'te bulunan Çavuşoğlu, Kahraman Şehir Anıtı'na çelenk koyma töreninden sonra Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı
Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi. Sonrasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, buradan yine mevkidaşı Makei ile birlikte heyetler arası görüşmeye geçti.
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