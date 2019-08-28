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Çavuşoğlu, belarus'ta temaslarda bulunuyor

37 dakika önce

Çavuşoğlu, Belarus'ta temaslarda bulunuyorBelarus, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te temaslarda bulunuyor.

Çavuşoğlu, Belarus'ta temaslarda bulunuyor
Belarus, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te temaslarda bulunuyor.
Başkent Minsk'te bulunan Çavuşoğlu, Kahraman Şehir Anıtı'na çelenk koyma töreninden sonra Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi. Sonrasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, buradan yine mevkidaşı Makei ile birlikte heyetler arası görüşmeye geçti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:59 Kaynak: DHA
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