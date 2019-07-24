Çavuşoğlu: "Belaruslu diplomatın sağlık durumu iyi"
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Belaruslu diplomatın yaralanması Güven Hastanesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı...
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:15 Kaynak: AA
Belaruslu diplomatın yaralanması
Güven Hastanesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ankara
'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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