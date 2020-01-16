Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Goffin ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Goffin ile telefonda görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Goffin ile telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Goffin ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Belçikalı mevkidaşı Goffin telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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