Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Goffin ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Goffin ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Belçikalı mevkidaşı Goffin telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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