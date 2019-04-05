Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Görüştü

Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Görüştü

44 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi.

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington programının sonunda Bolton ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika sürdüğü ve verimli geçtiği belirtilen görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerine dair son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Washington'daki programını tamamlayan Bakan Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşlarıyla ve Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya gelmek ve iş dünyasının temsilcileriyle buluşmak üzere Florida eyaletine hareket ettiği kaydedildi.

İki günlük yoğun Washington programında NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başta olmak üzere çok sayıda etkinliğe katılan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile ikili ilişkileri ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirmiş, ayrıca çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:56 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu 3 Bin Adet Madeni Parayla Bankaya Geldiler! 59 Doları 5 Saatte Saydılar AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 01:40:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]