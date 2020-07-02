Çavuşoğlu: "Biz güvenli bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi... - Son Dakika
Çavuşoğlu: "Biz güvenli bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
2.07.2020 20:43:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: "Biz güvenli bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi... - Son Dakika