Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Biz Hiç Ayrım Yapmadan Herkesi Kucaklıyoruz"

Çavuşoğlu: "Biz Hiç Ayrım Yapmadan Herkesi Kucaklıyoruz"

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşlar ile tokalaşması -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi ziyaretinde konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşlar ile tokalaşması
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi ziyaretinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay, Güncel
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