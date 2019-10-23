Çavuşoğlu: "Biz KKTC'de kalıcı bir çözümü istiyoruz, çözümü istemeyen Rum tarafı"
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:52 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AA Editör Masası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (18)
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