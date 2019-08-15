Çavuşoğlu: "Biz terörün her türlüsüne karşıyız"
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İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:43 Kaynak: AA
İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer
Dışişleri, İşbirliği, Afrika
Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -1-
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