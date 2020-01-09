Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhammed Ali, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:52 Kaynak: AA
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