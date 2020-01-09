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Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:52 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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