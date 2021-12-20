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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

20.12.2021 13:15

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri çerçevesinde bölgenin istikrarı doğrultusunda güven arttırıcı adımların atıldığını belirterek, "Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık, görevlendirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri çerçevesinde bölgenin istikrarı doğrultusunda güven arttırıcı adımların atıldığını belirterek, "Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık, görevlendirdik. En kısa zamanda özel temsilcilerimiz bir araya gelecek." dedi.

Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan'la ilişkilere dair bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgenin istikrarı doğrultusunda güven arttırıcı adımlar attığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık, görevlendirdik. En kısa zamanda özel temsilcilerimiz bir araya gelecek. Yine daha önce Atlas Global şirketi piyasadan çekilinceye kadar uçuyordu. Şimdi bazı şirketlerin İstanbul- Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Hem Ermenistan tarafından hem Türkiye tarafından. Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Kurumumuz ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu adımları Azerbaycan'la istişare içinde attığının altını çizerek, "Arzumuz, Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi. Ayrıca, ülkeleri birbirine bağlayan ve ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak demir yolu ve kara yolu projelerinin, Zengezur projesi dahil, hayata geçmesidir. Bu projelere, Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

"Kabil Havaalanı konusunda uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor"

Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere dün Pakistan'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nın çok faydalı geçtiğini dile getirerek, "Bugüne kadar verdiğimiz mesajları doğrudan Taliban'a bir de İslam dünyası olarak verdik. Batılılar gibi bir ön koşul değil ama, olması gerekeni kardeşçe paylaştık. Çünkü biz Afgan halkının kardeşiyiz." şeklinde konuştu.

Afganistan halkının zor şartlar altında yaşadığını söyleyen Çavuşoğlu, İslam dünyasının bu konuda adım atması gerektiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Kalkınma Bankası'nın bir fon kurma kararı aldığını belirterek, her ülkenin kendi imkanları çerçevesinde katkı sağlayacağını söyledi.

Afganistan'ın devlet olarak çökmemesi için neler yapılması gerektiğini dünkü toplantıda ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, Kabil Havaalanı konusunda uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Bildiğiniz gibi bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil, Afganistan'daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat muhtırası imzaladı. Bu çerçevede Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Arkadaşlarımız bu gece Doha'ya gidiyor. Oradan birlikte Kabil'e gidecekler. Çarşamba günü büyük olasılıkla gidecekler ve oradaki geçici yönetimle bu konuyu birlikte ele alacaklar. Şartlarımız uygun olursa, uyarsa havaalanlarını işletiriz beraber, Katar'la beraber. Tabii şartlar uymazsa da böyle illa işleteceğiz diye bir derdimiz yok. Sonuçta önümüzdeki günlerde bu netleşecek."

(Sürecek)

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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