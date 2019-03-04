Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bizim Çok Güçlü Olmamız Lazım"

Çavuşoğlu: "Bizim Çok Güçlü Olmamız Lazım"

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşlar ile tokalaşması -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi ziyaretinde konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşlar ile tokalaşması
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi ziyaretinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:22 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay, Güncel
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