Çavuşoğlu: "Bizim Çok Güçlü Olmamız Lazım"
1 saat önce
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşlar ile tokalaşması -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi ziyaretinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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