Çavuşoğlu: Bizim Derdimiz Terör Örgütleriyle (3)

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri için düzenlenen mitinge Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkan adayları katıldı. Mitingde Bandırmalılara seslenen Çavuşoğlu Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Cumhur İttifakı'nın içinde vatanı için bayrağı için devleti için milleti için şehit olmaya hazır insanlar var, kardeşlerimiz var, Ülkücüler var, AK Parti'liler var. Karşı tarafta da bir ittifak var. Ne ittifakı bu? İşte halk söylüyor, zillet ittifakı. Siyasi partilere sözüm yok ama siyasi partilerin içinde de yani ittifakın içinde de PKK'nın güdümünde HPD var mı? CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleri var mı? DHKP/C'liler var mı? Ne farkları kaldı? Zillet ittifakının içinde, siyasi partilere bir şey söylemiyorum, vatanını, milletini seven CHP'lilere de bir şey söylemiyorum ama CHP'liler de biliyor ki zillet ittifakının içinde ne kadar terör örgütü varsa PKK, FETÖ, DHKP/C, PYD/YPG, TİKKO içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain varsa ne kadar bölücü varsa ne kadar terörist varsa zillet ittifakının içindedir" diye konuştu.



'AVUSTURYA, BOZKURT İŞARETİ SENİN NERENE BATTI?'



Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığının had safhaya çıktığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığı had safhaya çıktı. En son Avusturya ne diyor, 'bozkurt işaretini yasaklayacağım.' Bozkurt işareti senin nerene battı da yasaklıyorsun? PKK'nın sloganlarını ve sembollerini yasaklamak için bir yasa çıkarıyorsun ama Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı ağır bastığı için bozkurt işaretini de son dakikada içine ekliyorsun. Biz yasak dinler miyiz? Bu özgürlük diyenlere, insan hakları dersi vermeye çalışanlara da haddini bildirmek bizim de görevimizdir. O yasakları da dinlemiyoruz. Tüm gönül coğrafyamıza sorumluluğumuz var. Dünyadaki mazlumlara, mağdurlara karşı sorumluğumuz var. Dünyadaki 1,8 milyar ümmete karşı sorumluluğumuz var. Bugün biz olmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz. Bugün Türkiye olmazsa Somali'deki garibanlara kimse yardım elini uzatmaz, Cox Bazar'da ve Myanmar'da, Arakan'daki kardeşlerimize sıcak yemek götürmez, çadır kurmaz, Afrikalı garibanlara kimse su getirmez, oraya gidenlerin hepsi sömürgeci anlayışla gitmiştir" dedi.



'İZMİR TÜRKİYE'NİN EN GERİ KALMIŞ ŞEHRİ'



Belediyecilik açısından Türkiye'nin en geri kalmış şehrinin İzmir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın hedefinin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu belirterek, "Belediyecilik bakımından İzmir Türkiye'nin en geri kalmış şehri. Ben size daha da söyleyeceğim, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bu seçim arifesinde kampanya döneminde, dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için çalışıyorum ama Türkiye'de de illerimizi dolaşıyorum. Muğla'ya gittim, biliyorsunuz Muğla, Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist ağırlayan ilimizdir. Belediyecilik bakımından rezil mi rezil, pis sular denize akıyor. Her yerde çöp yığınları var ve sular aylarca kesiliyor. Aydın'a gittim, Aydın da daha rezalet, çeşmeden akan su tuzlu. Bu zihniyeti, biz 1994 öncesi İstanbul'da görmüştük. Bu zihniyete ülkeyi teslim edebilir miyiz? Bursa'ya gittim, Bursa'nın en geri kalmış yeri Nilüfer. 1984'te Ankara'ya gittim, Ankara'nın en gözde yeri Çankaya idi. Şimdi en geri kalmış yeri Çankaya neden? Aynı zihniyet. Bunların millet, halk diye bir derdi yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iradesi ve liderliğiyle Cumhur İttifakı kurulmuştur. Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece bir seçim kazanmak değildir. Cumhur İttifakı'nın hedefi, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedeflerin ulaştırmak için kuruldu" diye konuştu.



Enver Fatih TIKIR- Semih ŞAHİN/BANDIRMA (Balıkesir), -





Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

