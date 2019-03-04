Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bizim Derdimiz Teröristlerdir, Terör Örgütleriyledir"

Çavuşoğlu: "Bizim Derdimiz Teröristlerdir, Terör Örgütleriyledir"

20 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Ağrı'da havaalanında karşılanması Çavuşoğlu'nun çocuklara oyuncak hediye etmesi Çavuşoğlu'nun halkla buluşma toplantısında partilileri selamlaması Salondaki partililerden görüntüler Çavuşoğlu'nun konuşması AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür...

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Ağrı'da havaalanında karşılanması
Çavuşoğlu'nun çocuklara oyuncak hediye etmesi
Çavuşoğlu'nun halkla buluşma toplantısında partilileri selamlaması
Salondaki partililerden görüntüler
Çavuşoğlu'nun konuşması AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi Büyük Konferans Salonunda düzenlenen halkla buluşma toplantısına katıldı. (1)

Çavuşoğlu: "Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleridir. Türkiye'de de problem terör örgütüdür. Irak'ta da bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur. İran'daki Kürt kardeşlerimizle de bir sorunumuz yoktur. Tam tersi onlar da kardeşlerimizdir. Suriye'de yaşayan ve Suriye'den YPG/ PKK yüzünden o toprakları terketmek zorunda kalıp da Türkiye'ye gelenler, Suriyeli Kürtler de bizim kardeşimizdir"

Çavuşoğlu: "Ama Suriye'de de problem YPG/PKK'dır, İran'da problem PJAK'tır, Türkiye'de ve Irak'ta problem PKK'dır ve teröristlere destek verenlerdir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Ağrı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenazesi İçin Hazırlık Yapılan Yaşlı Adam, Ayağa Kalkıp Yürümeye Başladı Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz

İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır İYİ Parti Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi Lehine Adaylıktan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 00:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bizim Derdimiz Teröristlerdir, Terör Örgütleriyledir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]