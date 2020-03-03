Çavuşoğlu: "Bizim elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Bizim elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Bizim elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var"

6 saat önce

Toplantının yapıldığı salon Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın konuşması Çavuşoğlu ve Raab'ın tokalaşması ve salondan ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın...

Toplantının yapıldığı salon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın konuşması

Çavuşoğlu ve Raab'ın tokalaşması ve salondan ayrılması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Çavuşoğlu: Bizim elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:10 Kaynak: AA
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