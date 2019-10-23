Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bizim harekatımız herkesi yumuşatmaya başladı"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Bizim harekatımız herkesi yumuşatmaya başladı'

Çavuşoğlu: "Bizim harekatımız herkesi yumuşatmaya başladı"

3 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Editör masasından genel görüntü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Çavuşoğlu:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Editör masasından genel görüntü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (11)

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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