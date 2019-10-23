Çavuşoğlu: "Bizim harekatımız herkesi yumuşatmaya başladı"
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Editör masasından genel görüntü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:24 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Editör masasından genel görüntü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (11)
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