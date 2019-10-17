Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın...
Son Dakika Politika Çavuşoğlu: 'Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın...

Çavuşoğlu: "Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın...

58 dakika önce

Çavuşoğlu: "Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir."

Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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