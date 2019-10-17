Çavuşoğlu: "Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın...
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Çavuşoğlu: "Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:26 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir."
Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla ilgili suç duyurusunda bulunuldu Türkiye-ABD heyeti görüşme yaparken Trump'tan peş peşe tweetler: Teşekkürler Erdoğan, milyonlarca hayat kurtuldu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "mektup" açıklaması: En iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuba ABD medyası da tepki gösterdi