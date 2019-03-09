Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bizim İstediğimiz Antalya'ya Gelen Turistlerin Yüzde Onunun Burdur'a Gelmesidir"

Çavuşoğlu: "Bizim İstediğimiz Antalya'ya Gelen Turistlerin Yüzde Onunun Burdur'a Gelmesidir"

49 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BURDUR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Proje Tanıtım Toplantısına katıldı.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BURDUR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Proje Tanıtım Toplantısına katıldı.(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:42 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı Korkunç Cinayet Kamerada! Son Sözleri "Sık Ulan" Oldu

1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:31:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bizim İstediğimiz Antalya'ya Gelen Turistlerin Yüzde Onunun Burdur'a Gelmesidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]