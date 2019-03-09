Çavuşoğlu: "Bizim İstediğimiz Antalya'ya Gelen Turistlerin Yüzde Onunun Burdur'a Gelmesidir"
49 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BURDUR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Proje Tanıtım Toplantısına katıldı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:42 Kaynak: AA
Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı
Korkunç Cinayet Kamerada! Son Sözleri "Sık Ulan" Oldu
1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü