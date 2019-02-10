Çavuşoğlu: "Bizim İttifakımız Sırtını Kandil'e Dayayanlarla Değildir"
13 dakika önce
- Cenaze Hizmetleri Binası açılış töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cenaze Hizmetleri Binası açılış törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:24 Kaynak: AA
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