Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide...

Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide...

55 dakika önce

Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler ( Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız"

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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