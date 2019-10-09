Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide...
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Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:58 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler ( Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız"
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