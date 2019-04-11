Çavuşoğlu-Blok Ortak Basın Toplantısı

Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

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