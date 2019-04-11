Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Blok Ortak Basın Toplantısı

Çavuşoğlu-Blok Ortak Basın Toplantısı

1 saat önce

Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:46 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Amsterdam, Güncel
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