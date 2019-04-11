Çavuşoğlu-Blok Ortak Basın Toplantısı
1 saat önce
Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi.
Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:46 Kaynak: AA
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