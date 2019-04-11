Çavuşoğlu-Blok Ortak Basın Toplantısı

ANKARA/ Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye ile ilişkiler konusunda "olumlu" düşündüğünü belirtti.

ANKARA/ Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye ile ilişkiler konusunda "olumlu" düşündüğünü belirtti. Blok, Hollanda'daki Türk toplumunun ayrımcılığa uğradığını hissetmesine yönelik de "Ayrımcılık Hollanda'da kesinlikle kabul edilemez." dedi.



Blok, Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın 7. toplantısının ardından Amsterdam'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Çavuşoğlu'nu Amsterdam'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Blok, iki ülkenin kültür ve ticaret gibi alanları kapsayan iyi ilişkilerinin 400 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini söyledi.



Blok, Türkiye'nin zorlu bir bölgedeki NATO müttefiki olduğuna işaret ederek jeopolitik dinamiklerin Türkiye'nin bu anlamdaki önemini açıkça ortaya koyduğuna dikkati çekti.



Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatan Blok, mevkidaşı Çavuşoğlu ile konferans kapsamında güvenlik ve ticaret gibi ortak ilgi duyulan alanları masaya yatırdıkları bilgisini paylaştı.



Blok, Hollanda-Türkiye ilişkilerinin birçok sütun üstüne inşa edildiğini belirterek "Bu sütunlardan biri, ortak tarihimiz. Bir diğeri, terörle ortak mücadelemiz. Bizim sütunlarımız, NATO müttefiki ülke vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanmasıyla insan hakları, hukukun üstünlüğü ve kültürel etkileşim gibi önemli alanlardaki diyaloğumuz." şeklinde konuştu.



İnsan hakları başlığında Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesi anlamında endişelerin olduğunu savunan Blok, demokrasinin herkes için ve her zaman vatandaşların korunmasına yönelik normları belirlemesi gerektiğini dile getirdi.



Blok, hükümetler olarak bu ilkeleri garanti altına almayı taahhüt ettiklerine dikkati çekerek bu güçlü sütunların halklar arasındaki ilişkilerin daha uzun vadeli olması için sunduğu katkının altını çizdi.



Hollanda ve Türkiye vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinin iki ülke arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Blok, "Bu anlamda Türkiye'de gözaltına alınan (Hollanda vatandaşları) anne ve kızını da gündeme getirdim." dedi.



Blok, Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun 11 Mart 2017'den bu yana ülkede ayrımcılığa uğradığını düşünmesiyle ilgili bir soruya, şu yanıtı verdi:



"Türkiye ile olan mevcut ilişkiler konusunda olumlu düşünüyorum. Türkiye ile Hollanda iş dünyası temsilcileriyle dün mükemmel toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcılardan biriyiz. Çok güçlü insandan insana ilişkilerimiz var. Elbette endişelerimiz ve bazı fikir ayrılıklarımız var. Teröre karşı ortak mücadele ediyoruz. Düzensiz göç baskısıyla yüzleşiyoruz. Ayrımcılık Hollanda'da kesinlikle kabul edilemez. Ayrımcılığa uğradığını düşünen kim varsa polise gitmeli. Çünkü biz bu ülkede ayrımcılık istemiyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Game of Thrones Dizisinde Final Sezonu Heyecanı Satışlara Yansıdı

Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek

Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek