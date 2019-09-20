Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi - NEW
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi - NEW

47 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi - NEW

Birleşmiş Milletler, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan dolandırıcılık uyarısı
İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 21:13:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]