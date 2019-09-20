Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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