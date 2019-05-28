Çavuşoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Steiner'i kabul etti
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'i İstanbul'da kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:57 Kaynak: AA
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