Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Steiner'i kabul etti
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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Steiner'i kabul etti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'i İstanbul'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'i İstanbul'da kabul etti.
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Steiner'i kabul etti
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:57 Kaynak: AA
İstanbul, Mevlüt Çavuşoğlu, Sekreter, Birleşmiş Milletler, Güncel
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