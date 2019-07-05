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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu-Guterres görüşmesinde BM ofisinde YPG ile 'eylem planı' imzalanması ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:35 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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