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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW

22 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, faydalı bir görüşme yaptıklarını, Suriye ve anayasa komitesi gibi birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, anayasa komitesinin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir soruya ise "(BM Suriye Özel Temsilcisi) Geir Pedersen pazartesi Şam'a gidecek ve rejim ile görüşecek. Bu toplantıdan sonra anayasa komitesini ne zaman açıklayacağımızı söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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