Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, yarın yapılacak "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Guterres ile Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki iş birliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
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