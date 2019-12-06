Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, bm genel sekreteri'nin libya özel temsilcisi ghassan salame'yi kabul etti
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, bm genel sekreteri'nin libya özel temsilcisi ghassan salame'yi kabul etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, bm genel sekreteri'nin libya özel temsilcisi ghassan salame'yi kabul etti

6 saat önce

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'yi kabul etti.

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'yi kabul etti

Çavuşoğlu, bm genel sekreteri'nin libya özel temsilcisi ghassan salame'yi kabul etti

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:13 Kaynak: DHA
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