Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Williams ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams'ı kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Libya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için BM öncülüğündeki siyasi sürece desteğimiz sürüyor. Türkiye, daima dost ve kardeş Libya halkının yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.