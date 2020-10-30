Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Williams ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Williams ile görüştü

30.10.2020 15:37
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Williams ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams'ı kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Libya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için BM öncülüğündeki siyasi sürece desteğimiz sürüyor. Türkiye, daima dost ve kardeş Libya halkının yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Williams, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Williams ile görüştü - Son Dakika

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