Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, bm genel sekreteri'nin suriye özel temsilcisi geir pedersen'i kabul etti
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, bm genel sekreteri'nin suriye özel temsilcisi geir pedersen'i kabul etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, bm genel sekreteri'nin suriye özel temsilcisi geir pedersen'i kabul etti

6 saat önce

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti

Çavuşoğlu, bm genel sekreteri'nin suriye özel temsilcisi geir pedersen'i kabul etti

Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
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