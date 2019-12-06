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Çavuşoğlu, bm genel sekreteri'nin suriye özel temsilcisi geir pedersen'i kabul etti
6 saat önce
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti
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