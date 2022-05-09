Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü

09.05.2022 15:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Ukrayna'daki insani durumu ve Türkiye ile BM arasında Suriye'ye ilişkin iş birliğini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Ukrayna'daki insani durumu ve Türkiye ile BM arasında Suriye'ye ilişkin iş birliğini ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştüklerini belirtti.

Çavuşoğlu, görüşmede Griffiths ile Ukrayna'daki insani durumu, Türkiye-BM arasında Suriye'ye ilişkin iş birliğini konuştuklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü
Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü
Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü
Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü - Son Dakika


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