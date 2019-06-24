Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü
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Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Plasschaert ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Plasschaert ile bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:48 
dışişleri bakanı çavuşoğlu, ırak, BM, Ekonomi
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