Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Plasschaert ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Irak
Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Plasschaert ile bir araya geldi.
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