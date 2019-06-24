Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü
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Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Plasschaert ile Irak'ın yeniden imarı meselesini ele aldıklarını belirterek "Kerkük ve çözüm bekleyen konularda desteğimizi vurguladık." ifadesini kullandı.
Guterres, geçen yıl Hollandalı Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve UNAMI Başkanı olarak atamıştı.
Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:50 Kaynak: AA
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