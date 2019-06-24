Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:50 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
'in Irak
Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Plasschaert ile Irak'ın yeniden imarı meselesini ele aldıklarını belirterek "Kerkük
ve çözüm bekleyen konularda desteğimizi vurguladık." ifadesini kullandı.
Guterres, geçen yıl Hollandalı Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve UNAMI Başkanı olarak atamıştı.
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