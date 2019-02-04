Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile Görüştü

Çavuşoğlu BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile Görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u kabul etti.

Çavuşoğlu BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Moratinos, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin başında Bakan Çavuşoğlu, Moratinos'u Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve görevine yeni başlayan Moratinos'a başarılar diledi.

Moratinos da Bakan Çavuşoğlu'na desteği için teşekkür ederek, birlikte çok şey yapacaklarından emin olduğunu söyledi.

Görüşmede Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa da hazır bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'un 4-5 Şubat'ta Çavuşoğlu'nun davetine karşılık Türkiye'yi ziyaret edeceğini, görüşmede Türkiye'nin 2005'ten bu yana eş sponsorluğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı girişimi kapsamında gelecek dönemde yürütülecek faaliyetlerin istişare edilmesinin öngörüldüğünü duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:19 Kaynak: AA

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Güncel
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