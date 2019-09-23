Çavuşoğlu, bm'nin 'private sector engagement in ınnovative solutions for achieving the sdgs?...
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Çavuşoğlu, BM'nin 'Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs' etkinliğinde konuştuABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs' başlıklı Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:34 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, BM'nin 'Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs' etkinliğinde konuştu
ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs' başlıklı Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuştu.
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