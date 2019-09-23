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Çavuşoğlu, bm'nin 'private sector engagement in ınnovative solutions for achieving the sdgs?...

24 dakika önce

Çavuşoğlu, BM'nin 'Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs' etkinliğinde konuştuABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs' başlıklı Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuştu.

Çavuşoğlu, BM'nin 'Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs' etkinliğinde konuştu

ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs' başlıklı Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuştu.

Çavuşoğlu, bm'nin 'private sector engagement in ınnovative solutions for achieving the sdgs?...

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:34 Kaynak: DHA
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