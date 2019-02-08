Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: BM raportörünün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor

Çavuşoğlu: BM raportörünün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor

32 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin, "Raportörün burada özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor bu da önemli." dedi.

Çavuşoğlu: BM raportörünün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin, "Raportörün burada özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor bu da önemli." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:38 

Ekonomi
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