Çavuşoğlu: BM raportörünün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin, "Raportörün burada özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor bu da önemli." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:38
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