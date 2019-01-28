Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Görüştü

Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Görüştü

24 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i Bakanlık'ta kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pedersen, görüşmede genel olarak Suriye'deki siyasi süreci ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Pedersen'e yeni devraldığı görevine ilişkin Türkiye'nin desteği ve kendisinden beklentiler de iletildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:07 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel
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