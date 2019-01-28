Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i Bakanlık'ta kabul etti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pedersen, görüşmede genel olarak Suriye'deki siyasi süreci ele aldı.



Görüşmede ayrıca, Pedersen'e yeni devraldığı görevine ilişkin Türkiye'nin desteği ve kendisinden beklentiler de iletildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti

Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak

CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı

CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek